Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве – 66, в Эстонии - 28
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 66 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Это минимальное количество новых случаев с конца сентября прошлого года.

За минувшие сутки было проведено 1 893 молекулярных теста (ПЦР) и 2 219 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 812 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8793 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2422 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 28 из них, то есть 1,2%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 74,6 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 1,9%.

За сутки в больницах открыто 7 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 70 пациентам. Средний возраст госпитализированных 65 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 47, то есть 67%.

На данный момент в Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 344 793 человека. Охват вакцинацией взрослого населения составляет 48,4%.

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LETA

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