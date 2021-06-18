Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 72, в Эстонии - 56
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Литве подтверждено 72 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За минувшие сутки в Литве проведено 6 018 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 632 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 83,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 3832 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 56, то есть 1,5%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 56,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 1,5%.

Стационарное лечение требуется 52 пациентам.

Охват вакцинацией взрослого населения Эстонии по крайней мере одной дозой составляет 49,5%.

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LETA

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LETA

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