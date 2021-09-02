Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 807, в Эстонии - 474
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве выявлено 807 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 293,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболело 300 339 человек. Скончались 4579 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9273 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4684 теста на коронавирус, позитивный результат дали 474 первичных теста (10,1%).

342 заразившихся коронавирусом не были вакцинированы (72,2%), у 132 (27,8%) курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 352 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,8%.

В стационарном лечении в Эстонии нуждается 131 пациент с коронавирусом.

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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