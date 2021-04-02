Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 810, в Эстонии — 901
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Литве подтверждено 810 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек. В Эстонии — 901 случай коронавируса, скончались 15 человек, сообщает агентство LETA.

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По данным литовского Департамент статистики, за минувшие сутки был проведен 9521 молекулярный тест (ПЦР) и 4748 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 349,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В Литве первую дозу вакцины от Covid-19 получили 364 930 человек, две дозы — 168 740.

Одновременно за минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5583 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дал 901 тест (16,1%), скончались 15 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1177 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 18,6%.

За сутки в больницах открыто 77 новых историй болезни Covid-19.

По состоянию на утро пятницы госпитализирован 681 пациент с Covid-19, в том числе в интенсивной терапии 73 пациента, из них 46 подключены к аппарату ИВЛ.

Из больниц выписаны 69 человек, 23 переведены в отделение не для Covid-19.

За сутки скончались 15 человек с коронавирусом — 92-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летние женщина и мужчина, 82-летняя женщина, 81-летние женщина и мужчина, 80-летняя женщина, 79-летняя женщина, 76-летние женщина и мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 55-летний мужчина, 43-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 922 человека с коронавирусом.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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