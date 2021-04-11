Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 839, в Эстонии - 438

В Литве выявлено 839 новых случаев коронавируса, 12 человек скончались, со ссылкой на Департамент статистики Литвы сообщает портал ru.delfi.lt.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3529 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 438, то есть 12,4% от общего количества, пишет LETA.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 793,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 15,7% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 11 апреля в Эстонии в госпитализации нуждаются 589 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 72 пациентам, из которых 53 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных 454 человека в возрасте 60 лет и старше (77%).