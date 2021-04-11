Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве — 839, в Эстонии - 438
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Литве выявлено 839 новых случаев коронавируса, 12 человек скончались, со ссылкой на Департамент статистики Литвы сообщает портал ru.delfi.lt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в Эстонии сделано 3529 тестов на коронавирус, из них положительный результат дали 438, то есть 12,4% от общего количества, пишет LETA.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 793,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 15,7% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 11 апреля в Эстонии в госпитализации нуждаются 589 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 72 пациентам, из которых 53 человека находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных 454 человека в возрасте 60 лет и старше (77%).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США