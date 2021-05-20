Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 865, в Эстонии - 328
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Литве подтверждено 865 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 518,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 4,8%.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6389 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 328 тестов (5,1%), скончались три человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 288,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 6%.

По состоянию на утро 20 мая в Эстонии госпитализированы 197 человек с Covid-19.

С начала пандемии в Эстонии скончались 1235 человек с коронавирусом.

Курс вакцинации завершили 187 980 человек.

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LETA

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LETA

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