Суточный прирост новых случаев Covid-19 в Литве - 911, скончались девять человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 911 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщил в среду Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 17 898 молекулярных тестов (ПЦР) и 4273 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 534,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 267 769 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 4136 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связана 8361 смерть.

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LETA

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