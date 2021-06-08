Суточный прирост новых случаев Сovid-19 в Литве – 215, в Эстонии - 86

За минувшие сутки в Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

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За минувшие сутки было проведено 9 826 молекулярных тестов (ПЦР) и 7 980 антигенных тестов на "Covid-19".

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 180,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 759 случаев "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончались 4317 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8723 смерти.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4085 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 86 тестов, то есть 2,1%.

Впервые за много дней в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 106,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 2,6%.