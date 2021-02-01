Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 335, в Эстонии - 367

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики Литвы.

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В общую статистику смертей включены еще три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки в Литве выздоровели 83 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 182 893 случая Covid-19, 129 269 человек выздоровели, 48 581 человек еще болен.

От коронавируса в Литве скончались 2825 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 71 448 человек, двумя дозами - 21 113 человек.

За минувшие сутки взято 2490 проб на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,93 млн.

В Эстонии за минувшие сутки проанализирован 3121 тест на коронавирус, положительными оказались 367, что составляет 11,8% общего количества тестов.

От вызванных коронавирусом осложнений скончались трое человек.

Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составил в Эстонии 544,6 случая на 100 000 человек (10,9%).