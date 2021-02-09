Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве — 387, в Эстонии - 542
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За минувшие сутки в Литве подтверждено 387 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

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Кроме того, в общую статистику смертей включены еще пять случаев смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки в Литве выздоровели 2110 человек.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 339 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 421 случай Covid-19, 140 448 человек выздоровели, 41 595 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2972 человека.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 78 896 человек, полностью завершили вакцинацию 48 165 человек.

За минувшие сутки взяты 6444 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,988 млн.

За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 5141 тест на коронавирус, выявлено 542 положительных результата (10,5%), восемь человек скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 563,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,2%.

В больницах находятся 444 пациента с коронавирусом.

Вакцинацию от "Covid-19" в Эстонии завершили 18 686 человек.

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LETA

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