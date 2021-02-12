Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 468, в Эстонии - 717

За минувшие сутки в Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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За последние 14 дней средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 288 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 665 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 90 963 человека, двумя дозами - 53 246 человек. За минувшие сутки было проведено 6942 тестов ПЦР на коронавирус, 520 тестов на антиген и 2246 тестов на антитела.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 5513 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 717, или 13%. От вызванных коронавирусом осложнений скончались шесть человек.

По состоянию на утро 12 февраля в больницах находится 451 пациент с Covid-19. В отделении интенсивной терапии - 30 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 12.

От коронавируса в Эстонии привиты 44 486 человек, из которых у 21 312 вакцинация завершена.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 576,1 случая на 100 000 человек.