Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 468, в Эстонии - 717
Foto: LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 468 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние 14 дней средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 288 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 189 665 случаев Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3038 человек. Всего с данным заболеванием - прямо или косвенно - связано 5879 смертей.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 90 963 человека, двумя дозами - 53 246 человек. За минувшие сутки было проведено 6942 тестов ПЦР на коронавирус, 520 тестов на антиген и 2246 тестов на антитела.

В Эстонии за минувшие сутки сделано 5513 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 717, или 13%. От вызванных коронавирусом осложнений скончались шесть человек.

По состоянию на утро 12 февраля в больницах находится 451 пациент с Covid-19. В отделении интенсивной терапии - 30 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 12.

От коронавируса в Эстонии привиты 44 486 человек, из которых у 21 312 вакцинация завершена.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 576,1 случая на 100 000 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Простые упражнения для уменьшения стресса
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые рестораны Wolt: февральская подборка
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 65 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€