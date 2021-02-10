Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 569, в Эстонии - 798

За минувшие сутки в Литве подтверждено 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки в Литве выздоровели 1679 человек.

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 313,5 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 187 991 случай "Covid-19", 142 313 человек выздоровели, 40 269 человек еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2988 человек.

За минувшие сутки были взяты 7032 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии в Литве составляет 1,996 тыс.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5810 тестов на коронавирус, выявлено 798 новых случаев заболевания, три человека скончались.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 575,2 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 11,5%.

В больницах находятся 449 пациента с коронавирусом.

Вакцинацию от Covid-19 в стране завершили 19 114 человек.