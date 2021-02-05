Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 654, скончались 19 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

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Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1314 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 185 601 случай Covid-19, 135 406 человек выздоровели, 44 957 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 77. 425 человек, двумя дозами - 37 165 человек.

За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус.