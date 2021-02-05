Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 654, скончались 19 человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от Covid-19 выздоровели 1314 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 185 601 случай Covid-19, 135 406 человек выздоровели, 44 957 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 77. 425 человек, двумя дозами - 37 165 человек.

За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Практические советы: как выбрать домашние растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Объявления

Klusā iela, Tukuma nov.,
63800.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82000.00 €
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79000.00 €
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45000.00 €
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91900.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2028.00 €
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99900.00 €
Kuldīgas iela, Āgenskalns, Rīga,
89000.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422400.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72550.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67000.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149000.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
42500.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125000.00 €
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134500.00 €
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90000.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1050000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129902.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93000.00 €
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27200.00 €
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87400.00 €
Kuldīgas iela, Āgenskalns, Rīga,
189000.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83000.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2160.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97000.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131000.00 €
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79500.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124200.00 €
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1163971.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126000.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65000.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95900.00 €
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850.00 €
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115000.00 €
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53500.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90300.00 €
Aveņu iela, Babītes nov.,
209000.00 €
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142000.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
122600.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159000.00 €
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163000.00 €
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83021.00 €
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97000.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100000.00 €
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120000.00 €
Mārupes nov.,
1499000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98000.00 €
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120000.00 €
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184937.00 €
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
91800.00 €
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164946.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301130.00 €
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197000.00 €
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220059.00 €
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99000.00 €
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169000.00 €
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1794.00 €
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791406.00 €
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123000.00 €
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168000.00 €
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105000.00 €
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145614.00 €
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119000.00 €
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46000.00 €