Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве - 760, скончались 16 человек
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве подтверждено 760 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 16 человек, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

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В общую статистику включены еще четыре смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки выздоровел 1081 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 184 208 случаев Covid-19, 132 326 человек выздоровели, 46 722 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2867 человек.

Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 74 213 человек, двумя дозами - 25 231 человек.

За минувшие сутки взято 8028 проб на коронавирус, общее количество тестов в Литве с начала пандемии составляет 1,947 млн.

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LETA

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