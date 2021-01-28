Суточный прирост случаев Covid-19 в Литве — 953, в Эстонии — 690
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве подтверждено 953 новых случая коронавируса, от заболевания скончались 24 человека, сообщил Департамент статистики Литвы.

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За минувшие сутки выздоровели 1370 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 180 170 случаев Covid-19, 12 567 человек выздоровели, 50 251 продолжает болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2743 человека.

За минувшие сутки взяты 9474 пробы на коронавирус, общее количество тестов с начала пандемии составляет 1,9 млн.

В Эстонии за минувшие сутки проанализировано 5326 тестов на коронавирус, позитивными были 690.

По состоянию на утро 28 января в больницах находится 379 пациентов с Covid-19, в отделении интенсивной терапии — 39 человек, на искусственной вентиляции легких — 21.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 31 629 человека, из которых у 6214 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 42 656 случаев Covid-19.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 529,8 случая на 100 000 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Литва Эстония
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