Свергнутый вице-президент Афганистана обвинил талибов в похищении детей

Боевики террористической организации "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия в районе Андараб северной провинции Афганистана Баглан, а также похищают местных жителей, в том числе детей и стариков. С такими обвинениями в понедельник, 23 августа, выступил Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата там власти исламистами в середине августа 2021 года.

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"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", — написал политик на своей странице в соцсети Twitter.

Talibs aren't allowing food & fuel to get into Andarab valley. The humanitarian situation is dire. Thousands of women & children have fled to mountains. Since the last two days Talibs abduct children & elderly and use them as shields to move around or do house search. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 23, 2021

Ранее Салех объявил, что не признает власть "Талибана" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Со своей стороны, Мохаммад Масуд Андараби, являвшийся главой МВД при свергнутом президенте Афганистана Ашрафе Гани, заявил в своем микроблоге, что "злодеяния талибов в отношении мирного населения непростительны". Кроме того, он ретвитнул сделанные одним из афганских журналистов фотографии женщин и детей, спасающихся бегством от талибов, и призвал международные правозащитные организации расследовать действия "Талибана" в регионе Андараб.

Women and children escaping from their homes in Andarab valley of Baghlan.

Intense fighting going on in Andarab for the past 4 days. pic.twitter.com/WZQws6SL0t — Sami Mahdi (@Samiullah_mahdi) August 23, 2021

Захват власти в Афганистане талибами



Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну.

В настоящее время многие страны проводят эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным президента страны Джозефа Байдена, с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. Германский бундесвер вывез около 2500 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие страны.