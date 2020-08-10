Светлана Тихановская подала в ЦИК жалобу на результаты выборов

Светлана Тихановская, конкурировавшая с Александром Лукашенко в борьбе за президентское кресло, подала жалобу в Центризбирком после завершения голосования, сообщает ТАСС.

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"Тихановская посетила Центральную избирательную комиссию для подачи жалобы", — сказали агентству.

Как уточняется, Тихановская требует признать озвученные результаты выборов недействительными, а также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

В штабе Тихановской заявили, что не признают официальные данные белорусской ЦИК по предварительным итогам президентских выборов. Пресс-секретарь штаба Анна Красулина заявила "Интерфаксу", что озвученные ЦИК итоги выборов "не соответствуют реальности и совершенно противоречат здравому смыслу".

В свою очередь доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сообщила собственные данные штаба о результатах голосования на президентских выборах, согласно которым в различных регионах страны соперница президента Александра Лукашенко одержала убедительную победу на выборах.

"У нас есть та информация, которая поступала вчера из тех участковых комиссий, где действительно посчитали голоса, ничего не фальсифицировали. Светлана победила: от 70, а на некоторых и до 90 процентов набрала", — приводит слова Ковальковой РИА "Новости".

Сама Тихановская заявила, что она не признает предварительные итоги голосования, о которых заявил Центризбирком, и считает себя победителем президенской гонки.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. На следующий день обнародовала предварительные итоги выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов. В ряде городов Беларуси начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.