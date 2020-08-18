Светлана Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его слова: он просит, чтобы вы не сидели
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Светлана Тихановская записала новое обращение по случаю дня рождения мужа Сергея.

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"Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа, Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей, он будет встречать его в тюрьме, - говорит Тихановская. - Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников".

Также Светлана Тихановская передала слова своего мужа: "Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели".

Напомним, что Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве.

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