Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем"

Попытки белорусских властей отстранить всех лидеров, вывезти их, не повлияют на массовость протестов. Координационный совет не управляет протестным движением, заявила в интервью Delfi Светлана Тихановская. Лидер и символ протестов за сменяемость власти в Беларуси подчеркивает, что белорусы все еще рассчитывают на диалог с властью.

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-7 сентября была похищена и вывезена в неизвестном направлении ваша соратница Мария Колесникова, с которой еще два дня назад вы общались по скайпу. Вам пришлось пройти похожую ситуацию, когда в течение нескольких часов было невозможно с вами связаться. Исходя из вашего опыта, вы можете предположить, какие действия предпринимались в отношении Марии?

- Не могу. Но учитывая, что Ольгу Ковалькову вывезли из страны в Польшу, и она об этом уже сообщила, дала комментарии по этому поводу. То, возможно, такая же участь постигла и Марию Колесникову. Мы тоже ждем с нетерпением каких-то новостей о ней. Но будет ли она какое-то время находиться в Минске либо ее сразу выдворят из страны, либо отпустят, к сожалению, мы этого не знаем. Ждем вестей. Правильно вы сказали, что, скорее всего, пытаются отстранить всех лидеров, вывезти их. Но мы должны понимать, что это ничего не изменит. Потому что объективно Координационный совет не управляет протестным движением.

-То есть план властей остается простым — насилие, точечные репрессии и нейтрализация лидеров путем выдавливания их за границу. А затем еще подключение пропаганды, которая объясняет, что некие кукловоды на Западе руководят протестами. Что, на ваш взгляд, можно было бы противопоставить этому всему, помимо мирного протеста? Что в ваших силах сейчас еще сделать для Беларуси, конечно, помимо того, что вы уже сделали?

-Поверьте, мы сейчас делаем все возможное. И каждый белорус и в стране, и те, кто живет за рубежом, делают все от них зависящее. И мы знаем, что у нас одна цель. Как и у лидеров, так и у всех белорусов эта цель — новые выборы без Лукашенко. Видим цель, идем к ней. Понятно, что всем страшно, всех запугивают. Никто не хочет оказаться в Центре изоляции правонарушителей на Окрестино или в СИЗО. Никто не хочет быть избитым. Но точка невозврата пройдена, люди не простят, не забудут. Волю народа не изменить.

-Происходящее с лидерами общественного мнения, членами Координационного совета (КС) в каком-то смысле, возможно, плюс. Это ставит крест на разговорах о расколе, которые были в последнее время, и во многом — с подачи пропаганды. Но, с другой стороны, от самого президиума КС осталось два человека в Минске. Будут ли белорусы при полном отсутствии представительства в виде президиума КС протестовать с такой же активностью и интенсивностью, как это мы видим в течение месяца.

-Конечно, будут. Еще раз повторю — Кординационный совет никоим образом не координировал протестное движение. Оно самоорганизовывается. Это желание самих людей — выходить, бороться за свои права, бороться против насилия, выступать за смену власти. И то, что сажают, вывозят членов Координационного Совета, никоим образом не повлияет на ситуацию в стране. Более того, она может только, скажем так, еще больше усугубиться. Потому что люди видят весь этот беспредел, и они еще больше хотят перемен. Они видят доказательство того, против чего они выступают и борются.

-Сегодня ситуация в Беларуси все еще тупиковая, ситуация ожидания. Так охарактеризовал ее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на прошлой неделе. Согласны ли вы с такой оценкой?

-Тупиковая — я не согласна. Ситуация ожидания — да. Мы ждем, точнее — мы пока ждем. Нам нужны новые выборы, наши голоса украли на этих выборах, как в течение предыдущих лет. Для мирного выхода из этой ситуации нужен диалог. Мы хотим, чтобы люди Беларуси были услышаны, чтобы правительство нынешнее не усугубило ситуацию и вышло первый раз за 26 лет на диалог с гражданами Беларуси. Они должны понимать, что настроение людей не изменится. Их расчет на то, что все успокоятся… не успокоятся. Потому что люди проснулись, их уже ничего не остановит. Мы будем так же выходить, и так же мирно будем бороться за свои права.

-О диалоге. Вы обратились в ООН за помощью. Значит ли это, что без международного посредничества ситуацию уже не разрешить? Дает ли это обращение какой-то результат?

-Нет, не значит. Мы должны понимать, что это внутренняя ситуация, не внешнеполитическая. И мы хотели бы решить это сами. Это ответственность белорусов — за исход этой ситуации. Если вдруг мы в какой-то момент увидим, что мы не справимся, что нас не услышат, возможно, тогда понадобится помощь других стран. И тогда мы хотели бы, конечно, видеть в качестве медиаторов неравнодушных к нашей ситуации представителей других стран. Возможно, такая помощь понадобится. В ООН, прежде всего, мы транслировали факты насилия, я обратилась, чтобы были задокументированы факты насилия в отношении мирных граждан.

-Как вы считаете, достаточны ли действия Евросоюза, нужно ли, например, расширять санкции?

-Мы, прежде всего, призываем уважать наш суверенитет и пока не вмешиваться во внутреннюю политику нашей страны, призываем к этому все страны-соседи. Но если какие-то страны, которые поддерживают наше протестное движение, поддерживают наше желание и необходимость бороться за наши права и принимают какие-то меры в виде санкций, либо еще какие-то другие меры, мы, конечно, приветствуем это. Но мы не можем просить об этом. Я думаю, что каждая страна понимает, что она должна сделать. Это зависит от их мнения.

-Вы считаете, что ЕС понимает, что он должен делать в этой ситуации?

-Я думаю, что, конечно, понимает. В данной ситуации все осторожно пока действуют. Потому что они сами не хотят, чтобы их обвиняли. Раньше в Беларуси говорили о руке России, сейчас о руке Запада. Пока все действуют осторожно, нам помогают морально.

-Словом, не давать власти повод говорить, что кто-то вмешивается, пытается руководить?

-Мы же понимаем, что это все пропаганда. Но есть люди, которые в это верят. Адекватные люди понимают, что все это не так, что те, кто нас поддерживает, желают нам добра. Мы призываем всех с уважением относиться к независимости Беларуси и дать нам право решать, как нам действовать. Такое пристальное внимание и освещение нашей ситуации со стороны Европы и других стран, как сейчас, пока оптимально.

-Александр Лукашенко не хочет ничего обсуждать с вами, с Координационным советом, с лидерами других стран не хочет вступать в диалог. Я уж не говорю о том, чтобы передавать власть. Единственный человек, с которым он пока говорит, это Путин или его представители. Как вы считаете, что или кто может его заставить изменить эту линию поведения. Возможно ли это вообще?

-Сами белорусы. Только мы сами. Может, не стоит говорить "заставим", "вынудим". Власти должны понимать, что люди не остановятся. Зачем загонять страну в глубочайший кризис? Они же говорят, что они любят свою страну, свой народ, не дадут же Беларуси попасть в экономическую яму. Поэтому как-то придется выводить страну из создавшейся ситуации.

-Вас беспокоит, что идут переговоры между Лукашенко и Путиным? Известно ли вам, о чем они договариваются сейчас?

-Беспокоит. Но мы этого не боимся. Потому что нет ни одной причины осуществлять то, о чем просил Лукашенко. А просил он военную помощь. О чем беседуют Лукашенко с Путиным, нам, белорусскому народу, не рассказывают. Я надеюсь, что российская власть понимает, что причины сложившейся ситуации — только внутренние. У нас дружеские отношения с Россией, и мы не хотим их портить. Белорусы и россияне — дружественные народы, мы хорошо общаемся, между странами большой торговый оборот. И мы хотим, чтобы это все осталось, мы просим не вмешиваться в наши дела. По крайней мере, на данном этапе.

-Ситуация быстро меняется. Вас все время спрашивают об этом, и я тоже не удержусь, спрошу. Связывался ли с вами или с представителями Координационного совета кто-нибудь из России?

-Опять повторю. Ситуация — внутри страны. И тот факт, что со мной связывались представители многих государств, говорит только о том, что они заинтересованы в благоприятном выходе из политического кризиса, они поддерживают белорусский народ, нашу борьбу за наши права. И мы всегда были открыты к диалогу, из какой бы страны к нам ни обратились, мы готовы общаться со всеми.