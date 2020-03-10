Свидетель по делу MH17: рядом с "Буком" были сотрудники ФСБ

Международная следственная группа по расследованию катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с зенитно-ракетной установкой "Бук", из которой 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ.

Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе "Боинга", который проходит в Нидерландах. Во вторник на суде выступили представители прокуратуры, передает радио "Свобода".

Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец пророссийских вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины под флагами ДНР. Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом". Вероятно, этим подчеркивается, что ЗРК обслуживали уроженцы РФ, а не Украины.

Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет". "Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт", — пояснил он.

Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из "Бука".

Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований. Прокурор Тейс Бергер также назвал "реальным сценарием" ситуацию, при которой Россия может использовать свои спецслужбы, чтобы установить личности этих свидетелей.

Адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей.

Следственная группа также пришла к выводу, что российские спецслужбы — ГРУ и ФСБ — причастны к убийствам и разжиганию вооруженного конфликта на Украине. В частности, в перехваченных разговорах сепаратисты постоянно обсуждают указания из Москвы о расправе над теми или иными лицами, сообщает издание "Граты".

Прокуратура Нидерландов также обвинила Россию в попытках помешать расследованию авиакатастрофы. В частности, сделанные после падения самолета заявления Минобороны России были названы "манипуляцией". Прокуроры заявили о дезинформации, которую, по их словам, начали распространять российские власти и государственные телеканалы, чтобы запутать следствие.

Суд по делу о катастрофе "Боинга" начался 9 марта. Сейчас идет процедурная стадия процесса. Во вторник в Окружном суде Гааги приняли решение отложить до 23 марта продолжение слушаний, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение суда в Twitter.

Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнется в июне.