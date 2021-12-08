Свидетель захвата рейса Ryanair властями Беларуси сбежал в Польшу с мигрантами

По данным американской газеты The New York Times, летом в Польшу уехал бывший авиадиспетчер минского аэропорта, который передал пилоту Ryanair указание совершить экстренную посадку в Минске из-за угрозы взрыва.

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Этим летом из Беларуси в Польшу вместе с мигрантами из ближневосточных стран перешел бывший авиадиспетчер минского аэропорта, который стал свидетелем операции по задержанию белорусского блогера Романа Протасевича, сообщила в среду, 8 декабря, американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей европейских спецслужб. По ее данным, беглец рассказал польским следственным органам известные ему детали принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего в мае из Афин в Вильнюс.

В диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси



Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Жарынь сообщил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий, предпринятых на диспетчерской вышке в Минске". Согласно этим показаниям, в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". В течение всего времени захвата самолета с Протасевичем этот офицер "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", указал Жарынь.

Собеседники NYT сообщили, что бывшего авиадиспетчера зовут Олег Галегов и что он — этнический грузин. Во время инцидента с самолетом Ryanair ему пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности, пишет далее газета.

В Польше готовят судебный иск

Свидетельские показания перебежчика не меняют в корне всех данных об инциденте с самолетом Ryanair, полученных к настоящему времени, но они помогают польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства, отмечает The New York Times. Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair, указывается далее.

В июле белорусское издание "Наша Нива" сообщило в своем Telegram-канале, что в июне нынешнего года Олег Галегов ушел в отпуск и что с тех пор его не видели. По данным "Нашей Нивы", сотрудника безуспешно разыскивал отдел кадров госкомпании "Белаэронавигация". После исчезновения авиадиспетчер удалил все свои аккаунты в соцсетях, его местонахождение в настоящее время неизвестно, пишет The New York Times.

Захват самолета с Протасевичем на борту

Самолет Ryanair Boeing 737, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров — белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. В начале декабря Сапеге предъявили окончательное обвинение, ей грозит 6 лет тюрьмы, сообщил отчим россиянки Сергей Дудич.

Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси — им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.