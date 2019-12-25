"Свиная мафия" с помощью дронов распространяет на китайских фермах возбудителя чумы

"Правительство Китая борется с распространением свиной чумы. С малым успехом, так как на эпидемии наживается "свиная мафия", — пишет немецкий журнал Stern.

"Авиасообщение на северо-востоке Китая оказалось под угрозой, так как самолеты не могли корректно определить свое местоположение. Там работала так называемая GPS-глушилка — устройство, искажающее сигнал определения местоположения со спутника. Такие устройства применяются армией для защиты объектов от управляемого ракетного оружия, — поясняет журналист Гернот Крампер. — Однако в Китае устройство использовалось на ферме по разведению свиней для того, чтобы подавить сигнал "вражеских" дронов, то есть дронов, сбрасывающих над фермой корм, зараженный возбудителем свиной чумы".

"Ранее государственные СМИ сообщали, что с помощью дронов свиное поголовье заражают чумой преступные группировки. Из-за эпидемии поголовье оказывается бесполезным и свиней приходится убивать. Под угрозой оказывается и дальнейшая эксплуатация фермы".

"Затем преступники предлагают скупить всех свиней по сниженной цене. Для фермы это означает финансовые потери, но таким образом свиньи "исчезают", а власти ничего не узнают об эпидемии. Преступники в свою очередь наживаются на продаже мяса больных животных как безопасного для здоровья", — говорится в публикации.

"В Китае распространение африканской свиной чумы является главной темой, которая волнует большинство китайцев больше, чем торговая война с США. Происки преступников и распространение эпидемии бросают вызов руководству государства. Согласно взглядам китайцев, несущим отпечаток конфуцианства, защита населения от таких угроз является первоочередной задачей властей. Теперь же происки преступных групп стали для Пекина объяснением того, почему ему так сложно дается борьба с эпидемией".

В действительности властям не удается решить данную проблему из-за того, что зараженное поголовье свиней зачастую невозможно изъять, так как больных животных контрабандным путем перевозят в чистые регионы, подкупая контролирующие органы и подделывая сертификаты. "По словам анонимного источника, ежедневно перевозится более 4 тыс. свиней. Перевозка одной свиньи стоит около 130 долларов. Китай является крупнейшим в мире производителем свинины. Насколько критична ситуация, показывает сокращение поголовья скота на 40% за один год", — передает издание.

"В 2008 году произошел скандал с китайским молоком, в которое добавлялись химикаты для имитации высокого содержания белка. Тогда тяжело заболели сотни тысяч грудных детей. (…) Партия подверглась резкой критике со стороны населения — власти обвинялись во взяточничестве и бездействии", — напоминает Stern.