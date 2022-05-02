Сводка минобороны Британии: Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во время вторжения в Украину Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около двух третей всей наземной боевой силы России, говорится в ежедневной сводке британского минобороны.

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Вполне вероятно, что более четверти российских батальонных тактических групп, отправленных Россией в Украину, оказались небоеспособными, предположили в ведомстве.

По данным британского исследовательского центра безопасности RUSI, большинство батальонных тактических групп насчитывает 700-800 человек личного состава.

Как заявили в британском минобороны, больше всего в войне пострадали самые элитные подразделения российской армии, такие как ВДВ.

"России, вероятно, потребуются годы, чтобы воссоздать эти силы", - заявили в британском военном ведомстве.

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BBC News Русская служба:

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