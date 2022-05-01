Сводки по войне в Украине: РФ стягивает войска к границе, "выстраивает" власть в оккупированных областях

Российские войска продолжают стягивать силы к границам Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В сводке британского минобороны на 1 мая говорится о том, как Россия устанавливает контроль над оккупированными украинскими территориями.
Вооруженные силы России продолжают обстреливать Харьков и наносить по городу авиационные удары, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Российские вооруженные силы ведут наступление в направлениях Изюм - Барвенково - Славянск. Российские войска в этих районах получили подкрепление - до 300 единиц вооружения и военной техники и около тысячи военных, мобилизованных в Донецкой и Луганской областях.
На Донецком и Таврическом направлениях российские войска активно действуют вдоль всей линии столкновения.
На Лиманском направлении идет наступление в сторону Крыма и Александровки. На Попаснянском - в направлении Новотошковское - Ореховое. На Кураховском направлении наступление идет в направлении Оленевка - Новомихайловка.
Российские войска также пытаются выйти к границе Херсонской области на Южно-Бугском направлении, чтобы создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
Британское военное ведомство обращает внимание на то, что захватив Херсон, Россия начала попытки легитимизировать свой контроль над городом и всей областью. Сделать это она пытается с помощью пророссийских администраций.
В своих последних заявлениях новые власти объявили, что возврат региона под контроль Украины “невозможен”, отмечает минобороны Британии. Кроме того, эти руководители заявили о переходе в расчетах с украинской гривны на российский рубль, который продлится четыре месяца. Зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, занявший эту должность меньше недели назад, сообщил, что регион переходит в рублевую зону с 1 мая.
Эти заявления, считают в минобороны Британии, вероятно, указывают на планы России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.
Контроль над Херсоном и его транспортными узлами повысит способность России поддерживать свое наступление на север и запад Украины, заявили в британском военном ведомстве. Кроме того, это позволяет повысить безопасность контроля России над аннексированным Крымом.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2022