"Священникам пора убираться!" К массовым протестам в Иране присоединились школьницы

Школьницы нескольких иранских городов присоединились к протестам, охватившим страну после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба.

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Би-би-си удалось верифицировать видео из соцсетей, на которых ученицы средней школы в одном из иранских городов срывают хиджабы и машут ими над головой, выкрикивая антиклерикальные лозунги.

Это примерно те же лозунги, под которыми в последние две недели выступают протестующие на улицах городов Ирана — в одном из видео девушки, например, скандируют: "Оружие, танки и пули — священникам пора убираться!"

В понедельник в соцсетях появилось видео из города Кередж, который находится недалеко от Тегерана. Девочки без хиджабов на нем выгоняют из школы мужчину, по всей видимости местного чиновника.

На видео они кричат "Позор вам!" и кидают в мужчину пустые пластиковые бутылки, пока тот не убегает.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 3, 2022

На другом видео из Кереджа, тоже из школы, ученики выкрикивают: "Если мы не сплотимся, они нас убьют по одному!"

В Ширазе, на юге Ирана, в понедельник десятки школьниц перекрыли одну из главных улиц, тоже размахивая хиджабами и выкрикивая "Смерть диктатору!" Очевидно, это слова в адрес верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, который принимает все окончательные политические решения в стране.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 3, 2022

Также сообщается о протестах школьниц во вторник в Тегеране и в курдских городах Секкезе и Сенендедже.

Некоторые школьницы фотографировались без хиджабов, другие показывали средний палец портретам двух иранских аятолл — Хаменеи и Хомейни.

Протесты школьниц начались через несколько часов после выступления аятоллы Хаменеи, назвавшего протесты беспорядками и обвинившего в них Израиль и США. Он также поддержал силовиков, пытающихся силой подавить протесты.

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после гибели 22-летней курдской иранки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.

Причиной смерти девушки могли стать полицейские побои: по словам свидетелей, девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными. После этого она, согласно этим сообщениям, впала в кому.

Полиция Ирана отвергает эти обвинения, утверждая, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Но ее родственники говорят, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

Президент страны Эбрахим Раиси дал распоряжение провести расследование причин смерти Амини. На прошлой неделе он сказал, что заключение судебно-медицинской экспертизы будет представлено в ближайшие дни.