Сына экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико приговорили к 8 годам колонии

Минский областной суд приговорил к 8 годам колонии усиленного режима Эдуарда Бабарико — сына экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который также находится в заключении. Об этом сообщает "Зеркало" со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

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Бабарико-младшего признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, организации массовых беспорядков и разжигании вражды. Представитель гособвинения просил суд приговорить мужчину к 10 годам заключения.

"Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", — заявлял подсудимый.

Эдуард Бабарико — сооснователь ныне не существующих краудфандинговых платформ "Улей" и MolaMola. В мае 2020 года он руководил предвыборной кампанией своего отца, банкира Виктора Бабарико. Их обоих задержали 18 июня того же года, еще до президентских выборов.

Бабарико-старшего еще в 2021 году приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в совершении экономических преступлений. "Зеркало" отмечает, что никаких известий о состоянии экс-кандидата в президенты Беларуси нет уже два месяца.

В 2020 году организация Amnesty International признала отца и сына политическими заключенными.