Таблетка от "грязной бомбы". В США испытывают новый препарат для защиты от радиации

В США начинают испытывать на людях новое средство для выведения из организма вредных радиоактивных веществ. Предполагается, что препарат HOPO 14-1 сможет нейтрализовать некоторые опасные элементы, которые применяются при создании так называемых "грязных бомб", в том числе урана.

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Если антидот окажется безопасным и эффективным, он может защитить от потенциального вреда в результате ядерных аварий или террористических атак.

Около 40 добровольцев будут принимать различные дозы препарата.

Врачи будут следить за развитием побочных эффектов и состоянием здоровья добровольцев.

Результаты первой фазы исследования ожидаются в 2024 году, говорят руководители исследования из калифорнийского института SRI International (финансирование они получают от правительственного агентства Национальные институты здравоохранения (NIH).

Что такое "грязная бомба"?

"Грязную бомбу" также называют взрывным устройством с радиоактивными материалами. При взрыве такой бомбы происходит радиоактивное заражение соседней территории.

Комиссия по ядерному регулированию США не считает "грязную бомбу" ядерным оружием или оружием массового уничтожения.

Облако радиации от грязной бомбы может рассеяться в пределах нескольких кварталов или километров от места взрыва, в то время как площадь заражения после подрыва ядерного боеприпаса может достигать десятков тысяч квадратных километров.

Однако воздействие радиации все равно может повредить ДНК, ткани и органы человека, что приводит к заболеваниям, в том числе раку. Поэтому ученые занимаются поисками препарата, способного противодействовать или хотя бы снизить эффект от воздействия радиации.

Сейчас уже разработаны два препарата, которые вводятся при помощи инъекций, помогающие людям при воздействии радиоактивного плутония, америция или кюрия.

Ученым уже много лет известно, что для защиты от последствий радиации можно использовать таблетки йода — их давали людям в 1986 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Другой препарат, берлинская лазурь (гексацианоферрат калия), может помочь вывести из человеческого организма радиоактивные цезий и таллий.

Если HOPO 14-1 докажет свою эффективность, то у врачей появится возможность обеспечить защиту от урана и нептуния в дополнение к плутонию, америцию и кюрию.

В мире еще не было ни одной успешной атаки с применением "грязных бомб", хотя такие попытки были.

По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в 1996 году чеченские повстанцы заложили бомбу с динамитом и радиоактивным цезием-137 в Измайловском парке Москвы. Ее обнаружили службы безопасности, и она была обезврежена.

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В 1998 году российские спецслужбы обнаружили и обезвредили грязную бомбу, заложенную вблизи железнодорожной линии в Чечне, сказано в докладе организации.