Таиланд отложил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за рисков
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Правительство Таиланда отменило запланированные на пятницу прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca после сообщений о возможных последствиях в Европе, сообщило министерство здравоохранения страны.

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Использование препарата компании AstraZeneca приостановлено в масштабах всей страны.

Ранее сообщалось, что органы здравоохранения Дании и Норвегии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока изучается возникновение тромбов у людей, которые получили вакцину.

Тем не менее, накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать. "Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в заявлении EMA.

С аналогичным заявлением выступил Минздрав Канады, который "осведомлен о сообщениях, касающихся нежелательных явлений в Европе после иммунизации вакциной AstraZeneca, и хотел бы заверить канадцев, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски".

О начале производства в Японии вакцины от AstraZeneca объявила японская компания Daiichi Sankyo.

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Интерфакс

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Интерфакс

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