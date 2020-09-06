Тайфун "Хайшэн": массовая эвакуация в Японии, ожидания удара стихии в Корее и Приморье

В Японии власти отдали приказ об эвакуации более двухсот тысяч человек из прибрежных городов. На страну обрушился супертайфун "Хайшэн". К стихии готовятся также в российском Приморье и на Корейскому полуострове.

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Тайфун "Хайшэн", двигавшийся к южным островам Японии уже несколько дней, в воскресенье существенно усилился. Он достиг берега около часа дня по московскому времени, часть жителей южных островов уже осталась без электричества.

Как ожидается, в воскресенье тайфун пройдет над островом Кюсю, а к понедельнику достигнет Южной Кореи.

"Хайшэн" категоризируется как супертайфун - скорость ветра в его центре достигает 80 метров в секунду или почти 290 км в час.

В российском Приморье "Хайшэн" тоже ждут в понедельник-вторник. Там приведены в повышенную готовность силы МЧС.

В воскресенье правительство Японии проведет чрезвычайное заседание и решит, как устранить последствия стихии.

Это уже второй сильный тайфун, обрушившийся на Японию за последнюю неделю. Несколько дней назад там бушевал тайфун "Майсак", один из сильнейших штормов, ударивших по региону за последние несколько лет.

Из-за "Майсака" в некоторых регионах Японии закрылись школы и перестали ходить поезда. Были отменены сотни авиарейсов.

"Майсак" также коснулся Северной Кореи

В КНДР, как сообщают местные СМИ, его жертвами стали десятки человек. В официальной газете Трудовой партии не приводится точного числа погибших, но местные чиновники обвиняются в том, что допустили халатность и не следовали линии партии. Сообщается, что они понесут наказание.

"Было принято решение применить жесткие партийные, административные и судебные меры к тем, кто несет ответственность за гибель людей", - говорится в статье.

Майсак ударил также по Южной Корее - в городе Пусан было эвакуировано более двух тысяч человек.

"Хайшэн", хотя и считается супертайфуном, будет слабее. Японское метеорологическое агентство на этот раз не стало объявлять высший уровень опасности.

Однако последствия могут быть катастрофическими. Синоптики опасаются в первую очередь наводнений и селей. По словам главы агентства Йошихисы Накамото, риску прежде всего подвержены поселения, которые находятся рядом с устьями рек.

Призыв властей к эвакуации касается нескольких сотен тысяч человек, и в частности всех жителей города Гото в префектуре Нагасаки, по которому может ударить тайфун.

Однако, по сообщениям местных СМИ, часть жителей предпочла переехать в отели в относительно безопасных районах, а не переезжать в специально оборудованные убежища.