Тайна погибших скворцов. Полиция раскрыла причину их массовой гибели

Сотни мертвых скворцов, найденных месяц назад на дороге в Северном Уэльсе, вероятнее всего, погибли, спасаясь от хищной птицы, заявила местная полиция.

В полиции Северного Уэльса полагают, что погибшие птицы были частью мурмурации - скоординированного полета огромных стай птиц, которые в воздухе образуют меняющиеся объемные фигуры.

Одна из главных задач мурмурации, считают орнитологи, - защита от хищника. Полицейские говорят, что, скорее всего, произошло следующее: во время мурмурации стая направилась вниз, потом резко сменила направление, однако часть птиц не успела взмыть вверх и ударилась о землю.

В полиции Северного Уэльса подчеркивают, что они не будут настаивать на этой версии, пока не получены окончательные результаты токсикологической экспертизы. Однако исследование трупов птиц показало, что скворцы умерли в результате травм от удара.

"Мы поговорили со многими людьми, изучили травмы погибших птиц и проанализировали аналогичные случаи гибели пернатых в мире, и, кажется, произошло следующее: мурмурация летела к земле, потом изменила направление полета и скворцы полетели вверх, но некоторые птицы не успели сманеврировать", - говорит сержант Роб Тайлор.

Ранее Тайлор говорил, что гибель птиц представляется очень загадочной, полиция даже обратилась к местным жителям с просьбой о помощи в установлении причин гибели скворцов.

Три сотни окровавленных скворцов были найдены на дороге на острове Англси в середине декабря. По словам местных жителей, скворцы словно рухнули замертво с неба.

Давид Эдвардс, 41-летний житель острова, рассказал, что его подруга Ханна Стивенс видела птиц еще во вторник живыми: "Она сказала, что видела сотни птиц, летающих в небе, и подумала, что это потрясающе. Но когда она возвращалась домой часом позже, они лежали мертвые на дороге".

Стивенс рассказала, что птиц могло быть более 300. "Я насчитала 150 и бросила это дело, так как их там были еще сотни".