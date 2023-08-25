Тайвань: Китай возобновил военную активность вокруг острова

Власти Тайваня сообщили о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В пятницу, 25 августа, в зону "ответного реагирования" Тайваня вошли 13 китайских военных самолетов и 5 патрульных кораблей, пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

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По этим данным, с 7 часов по местному времени (2.00 мск) тайваньские военные обнаружили в общей сложности 22 китайских военных самолета, в том числе истребители и бомбардировщики, а также беспилотники, из которых 13 вошли в зону ПВО Тайваня. Других подробностей действий КНР не сообщается.

Тайвань направил самолеты и корабли для наблюдения за китайскими военными, указывается далее. Как отмечает Reuters, власти Тайваня не разглашают, где находится их "зона реагирования", но внимательно наблюдают за Тайваньским проливом, а также районом к югу и юго-западу от острова.

Новые учения китайской армии

В минувшие выходные Народно-освободительная армия Китая провела военные учения у берегов Тайваня. В ходе воздушных и морских маневров военно-морского флота и авиации к северу и юго-западу от острова Тайвань проверялась способность китайской армии взять под контроль воздушное и морское пространство и действовать "в реальных боевых условиях", заявили в Пекине. Учения являются "строгим предупреждением" властям Тайваня, предостерегающим их от сговора с зарубежными странами, указали далее в КНР. В Тайбэе в свою очередь сообщили, что китайские истребители 42 раза залетели в зону тайваньской ПВО, 25 из них пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Власти Тайваня осудили "иррациональные и провокационные действия" Китая.

Несколькими днями ранее вице-президент Тайваня Уильям Лай по пути в Парагвай сделал две остановки в США — в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Политик намерен баллотироваться на президентских выборах в январе, на данный момент он считается фаворитом. Пекин назвал Лая "возмутителем спокойствия" и пообещал предпринять меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.