Тайвань: Китай возобновил военную активность вокруг острова
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Тайваня сообщили о возобновлении военной активности Китая вокруг острова. В пятницу, 25 августа, в зону "ответного реагирования" Тайваня вошли 13 китайских военных самолетов и 5 патрульных кораблей, пишет Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По этим данным, с 7 часов по местному времени (2.00 мск) тайваньские военные обнаружили в общей сложности 22 китайских военных самолета, в том числе истребители и бомбардировщики, а также беспилотники, из которых 13 вошли в зону ПВО Тайваня. Других подробностей действий КНР не сообщается.

Тайвань направил самолеты и корабли для наблюдения за китайскими военными, указывается далее. Как отмечает Reuters, власти Тайваня не разглашают, где находится их "зона реагирования", но внимательно наблюдают за Тайваньским проливом, а также районом к югу и юго-западу от острова.

Новые учения китайской армии

В минувшие выходные Народно-освободительная армия Китая провела военные учения у берегов Тайваня. В ходе воздушных и морских маневров военно-морского флота и авиации к северу и юго-западу от острова Тайвань проверялась способность китайской армии взять под контроль воздушное и морское пространство и действовать "в реальных боевых условиях", заявили в Пекине. Учения являются "строгим предупреждением" властям Тайваня, предостерегающим их от сговора с зарубежными странами, указали далее в КНР. В Тайбэе в свою очередь сообщили, что китайские истребители 42 раза залетели в зону тайваньской ПВО, 25 из них пересекли серединную линию Тайваньского пролива. Власти Тайваня осудили "иррациональные и провокационные действия" Китая.

Несколькими днями ранее вице-президент Тайваня Уильям Лай по пути в Парагвай сделал две остановки в США — в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Политик намерен баллотироваться на президентских выборах в январе, на данный момент он считается фаворитом. Пекин назвал Лая "возмутителем спокойствия" и пообещал предпринять меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?