Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, провело первую пресс-конференцию. Трансляцию вел, в частности, англоязычный сайт Al Jazeera.

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Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене.

Он заверил, что талибы намерены не допустить, чтобы Афганистан "оставался полем для конфликта".

Муджахид отметил, что спустя "20 лет борьбы мы прогнали иностранцев" и настал "момент гордости для всей нации". По его словам, движение "Талибан" "не стремится отомстить" кому бы то ни было за прошлые обиды, оно "простило всех".

Он в очередной раз заверил, что талибы готовы к прямым контактам с другими странами. По словам Муджахида, все посольства и НПО в стране находятся в полной безопасности. "Талибан" также обязуется не допустить, чтобы кто-то использовал территорию страны как базу для атак против других государств.

Муджахид заверил, что в стране будут защищать права женщин, им будут позволять вести активный образ жизни с соблюдением шариата.

Представитель "Талибана" также заявил, что новая власть будет уделять внимание экономическому восстановлению страны.

"Экономическая ситуация будет улучшаться. Мы примем серьезные меры, чтобы добиться этого, чтобы улучшить условия жизни людей", - сказал он.

Правительство Афганистана, формированием которого занимается "Талибан", сможет работать лучше, чем прежние власти страны, заявил Муджахид.

"Мы будем управлять страной, а вы потом сможете сравнить наши результаты с тем, чего добились сбежавшие отсюда", - сказал он.

Муджахид пояснил, что талибы "активно работают над формированием нового правительства". Ранее в движении заявляли, что постараются, чтобы это правительство было инклюзивным.

"Это будет сильно исламское правительство, я могу вам это пообещать. Оно будет защищать наши ценности и служить народу", - пообещал Муджахид. Он добавил, что правительство начнет работу уже через несколько дней.

"После этого в стране будут царить закон и порядок. Потерпите немного", - подытожил представитель группировки.

Представитель талибов отметил, что движение "не хочет боев и войны, а хочет мира и стабильности". При этом он предупредил, что "если нужно воевать, то мы умеем это делать, вы сами это видели".