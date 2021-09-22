Талибы хотят представлять Афганистан в ООН
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Представители радикального исламского движения "Талибан" обратились в ООН, выразив желание принять участие в общеполитических дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Deutsche Welle.

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Как сообщил спикер ООН во вторник, 21 сентября, соответствующее письмо от члена руководства "Талибана" Амира Хана Муттаки, исполняющего обязанности министра иностранных дел, было получено Организацией Объединенных Наций накануне.

Согласно заявлению "Талибана", президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и больше не признается за рубежом в качестве главы государства. Миссия предыдущего постпреда Афганистана при ООН также завершилась. Новым послом талибы назначили Мохаммада Сухайля Шахина.

Пока не ясно, кто выступит с речью от имени Афганистана на общеполитических дебатах. Исламисты захватили власть в Афганистане в середине августа на фоне вывода войск США из страны. Впоследствии они сформировали переходное правительство.

21 сентября началась общеполитическая дискуссия Генеральной ассамблеи ООН - неделя высокого уровня. В этом дипломатическом саммите принимают участие около ста глав государств и правительств, а также многочисленные министры иностранных дел.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан ООН Талибан
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