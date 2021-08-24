Талибы хотят сформировать в Афганистане совет из 12 человек

Лидеры террористического движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек для руководства Афганистаном. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил американский журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники, близкие к главарям боевиков.

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The three most powerful men in the Taliban leadership council represent one of the world’s biggest criminal and terrorist cartels, @lynnekodonnell reports.https://t.co/7o6js38nc0 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) August 24, 2021

По данным издания, они предложат ряду более уступчивых членов бывшего правительства занять ряд министерских должностей, поскольку стремятся создать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

Как отмечает FP, в состав совета, в частности, войдут лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов Моулави Якуб, являющийся сыном основателя радикального движения — муллы Омара, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки "Сеть Хаккани" Халил Хаккани, внесенный в черный список США и ООН.

Стратегия позволит избежать восстановления должности президента



По сведениям журнала, данная стратегия позволит избежать воссоздания таких должностей, как президент или даже эмир — поста, на который претендовали бывшие лидеры талибов, включая муллу Омара.

В то же время подобный подход создаст предпосылки для борьбы внутри движения на фоне противостояния зарождающемуся сопротивлению талибам в северной афганской провинции Панджшер, не признающей контроля боевиков.

Захват власти в Афганистане талибами



Члены террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну еще до захвата города талибами.

Целый рад стран продолжает эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным Пентагона на утро 24 августа, вывезли из Кабула около 37 тыс. человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 23 августа эвакуировали из страны более 8600 человек. Германский бундесвер, по состоянию на утро 24 августа, вывез более 3600 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие государства.