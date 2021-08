Талибы хотят сформировать в Афганистане совет из 12 человек

Лидеры террористического движения "Талибан" сформируют совет из 12 человек для руководства Афганистаном. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил американский журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники, близкие к главарям боевиков.

The three most powerful men in the Taliban leadership council represent one of the world’s biggest criminal and terrorist cartels, @lynnekodonnell reports.https://t.co/7o6js38nc0