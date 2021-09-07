Tалибы объявили состав нового временного правительства Афганистана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал премьер-министром Афганистана, в котором власть взяли боевики радикального движения "Талибан". Об этом сообщает Al Jazeera.

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Мулла Абдул Гани Баррадар станет его заместителем, вице-премьером. По данным телеканала, в правительстве остается ряд должностей, на которые еще никто не назначен. Нынешний состав правительства является временным, отмечают талибы.

Хидаятулла Бадри — министр финансов, Аллах Мунир — министр образования в новом правительстве. Пост министра юстиции займет Абдул Хаким Шети, Сираджуддин Хаккани станет исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Мухаммад Якуб Муджахид стал исполняющим обязанности министра обороны. Халил Хаккани стал исполняющим обязанности министра по делам беженцев.

Талибы также назначили новых глав разведки и Центробанка Афганистана — ими станут Абдул Хак Ватек и Мухаммад Идрис.

Ранее представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство будет переходным.

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Gazeta.ru

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