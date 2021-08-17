Талибы объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Представители движения "Талибан" объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников. Об этом пишет агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

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Кроме того, талибы призвали чиновников к возобновлению работы в госучреждениях. "Приступайте к работе спокойно", — говорится в заявлении.

16 августа представитель движения Сухайль Шахин заявил, что "Талибан" не допустит в стране самосуда, и все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.

При этом постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай рассказал, что боевики "Талибана" уже начали искать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы. Он выразил уверенность в том, что огромное число афганцев не сможет участвовать в политической, экономической и социальной жизни страны именно из-за власти талибов.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Афганистан Талибан
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