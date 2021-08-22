Талибы передали вице-президенту Афганистана "политический сигнал" через Россию

Представители радикального движения "Талибан" посетили российское посольство и попросили передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье "политический сигнал" о готовности к политическому соглашению. Об этом рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

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По словам Жирнова, российское посольство посетил высокопоставленный представитель политического офиса талибов. "Зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, он просил нас передать панджшерцам политический сигнал", — сказал Жирнов.

В числе лидеров сопротивления — первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, напомнил российский посол. Он провозгласил себя президентом страны после того, как из Афганистана бежал президент Ашраф Гани.

"Дословно они просили, чтобы Россия передала лидерам Панджшера следующее: "До настоящего времени талибы не предпринимали ни одной попытки войти в Панджшер силой, группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например, через достижение политического соглашения. Талибы не хотят кровопролития и настроены на диалог"", — добавил Жирнов.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны.