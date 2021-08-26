Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест
Foto: AFP/Scanpix

Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, сообщает CNN.

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Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которое в середине августа захватило власть в Афганистане, поместили под домашний арест бывшего президента этой страны Хамида Карзая, а также председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.

Тремя днями ранее талибы отняли оружие у личной охраны Карзая и конфисковали его автомобили. 25 августа боевики провели обыск в доме Абдуллы, забрали его автомобили и удалили его охрану. Как рассказал источник CNN, в настоящее время Карзай и Абдулла "фактически находятся под домашним арестом в Кабуле, без телохранителей, в руках талибов".

В отличие от свергнутого президента Афганистана Ашрафа Гани, Хамид Карзай остался в Кабуле после захвата города "Талибаном". Так же поступил и Абдулла Абдулла. Последний изначально выражал надежду на то, что талибы формируют инклюзивное правительство. Однако сейчас он настроен менее оптимистично, отмечают журналисты.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан Талибан
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