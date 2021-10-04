Талибы расправились с ячейкой ИГ после теракта в Кабуле
Foto: AFP/Scanpix/LETA

После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ.

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Несколько часов спустя после взрыва бомбы, прогремевшего в воскресенье, 3 октября, у мечети в Кабуле во время траурной церемонии, отряды талибов атаковали боевиков борющейся с "Талибаном" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Террористы из так называемой "спящей ячейки" "ИГ-Хорасан" (полное название — "Исламское государство вилаят Хорасан") — отделения ИГ, действующего в Афганистане и Пакистане — были захвачены в одном из домов в афганской столице. Об этом написал в своем аккаунте в Twitter член "Талибана" Мухаммад Джалал. Согласно обнародованным им сведениям, во время операции трое террористов ИГ были "нейтрализованы": они взорвали себя сами с помощью поясов смертников.

Как сообщили корреспонденту dpa двое местных жителей, на протяжении нескольких часов они слышали звуки, свидетельствовавшие о " тяжелых боях", но не могли понять, что происходит. В результате боевых действий было повреждено немало домов. Многие здания загорелись.

Мощный взрыв прогремел в мечети Идгах 3 октября, в тот момент, когда там проходила церемония прощания с матерью официального представителя исламистского движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Теракт унес жизни 12 человек. Свыше 32 человек получили ранения.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан Талибан
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