Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин

Контролирующая Афганистан группировка "Талибан" обнародовала новые правила обучения в университетах. Талибы заявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но они должны будут носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин.

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Министр по делам высшего образования в правительстве талибов Абдул Баки Хаккани заявил, что движение не намерено возвращаться к запрету на обучение женщин в школах и университетах, существовавшему с 1996 по 2001 год, когда "Талибан" находился у власти. Хаккани отметил, что новые руководители страны хотят "строить страну на основе того, что есть сегодня".

Впрочем, новые порядки в университетах будут значительно строже, чем при светской власти. До прихода талибов женщины и мужчины учились в афганских университетах вместе, а от студенток не требовали соблюдать какой-либо дресс-код.

Теперь обучение будет раздельным, а женщин обяжут носить хиджаб — хотя Хаккани не уточнил, какая именно форма этой мусульманской одежды станет обязательной — закрывающая только волосы или все лицо. Власти также пересмотрят состав предметов, которые преподают в высших учебных заведениях.

По словам Хаккани, он хочет "создать разумную исламскую программу обучения, которая бы с одной стороны соответствовала принципам Ислама и нашим историческим ценностям, а с другой — позволила бы нам конкурировать с другими странами".

Раздельное обучение также станет обязательным и в средних школах, однако в Афганистане подобная практика и так была общепринятой.

"С этим проблем не будет"

Некоторые опасаются, что раздельное обучение на практике приведет к тому, что женщины потеряют доступ к образованию, поскольку университеты далеко не всегда смогут обеспечить нужное число необходимых ресурсов, в том числе преподавателей нужного пола.

Как сообщает в воскресенье Guardian, недостаток женщин уже вызвал проблемы в некоторых университетах, администрация которых сообщила, что будет вынуждена прекратить преподавание некоторых курсов для студенток.

Но Хаккани заявил журналистам, что это не проблема. "Все зависит от возможностей университета, — сказал он. — Возможно также использование преподавателей-мужчин, которые могут вести занятия из-за занавески, или применение техники".

"Слава Аллаху, у нас много преподавателей-женщин. С этим проблем не будет. Мы приложим все усилия, чтобы у студенток были учителя-женщины", — сказал при этом министр.

Хотя талибы пытаются убедить международное сообщество, что спустя 20 лет их крайне жесткая трактовка шариатских законов в отношении женщин изменилась, пока точно неизвестно, что именно это будет означать на практике.

Вскоре после прихода талибов к власти в Кабуле и других афганских городах вооруженные люди стали спрашивать у женщин, почему они появляются на улице не в сопровождении мужчин.

Гендерная сегрегация

Кроме того, в составе правительства талибов нет ни одной женщины. Как отмечает Guardian, официальный представитель "Талибана" Саид Зекрулла недавно заявил в интервью телеканалу Tolo News, что роль женщины — рожать и воспитывать детей и "присутствие женщин в составе кабинета не обязательно".

По сообщению Guardian, до прихода талибов к власти число студенток в университетах Афганистана достигло рекордных показателей, а в некоторых учебных заведениях их было даже больше, чем студентов-мужчин. Издание отмечает, что после 15 августа многие студентки решили на всякий случай воздержаться от посещения занятий.

Газета ссылается на сопредседателя программы по защите прав женщин организации Human Rights Watch Хезер Барр, по словам которой подход талибов к проблеме можно описать так: "Женщинам теоретически разрешают продолжать некоторые обычные для них занятия, но только с ограничениями, из-за которых они вынуждены находиться в мире, практически изолированном от мальчиков и мужчин".

"Для многих университетов — так же как для многих женщин и девушек — выполнение этих правил будет невозможным с финансовой и организационной точки зрения, — считает Барр. — И последствием этого станет не просто гендерная сегрегация, а исключение доступа женщин и девушек [к образованию]. Я думаю, что такая ситуация "Талибан", вероятно, устраивает".

На прошлой неделе талибы разогнали демонстрацию женщин, выступавших за свои права в Кабуле.

А в субботу новые власти Афганистана организовали акцию в поддержку своей новой политики: по улицам столицы страны прошла колонна из нескольких сотен женщин в полностью скрывавшей их одежде. Затем участницы акции заполнили одну из аудиторий в Кабульском университете.

11 сентября талибы также подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле — это должно стать символом их прихода к власти и начала работы нового правительства.