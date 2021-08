Талибы сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле

Заявления талибов о взятии под контроль части аэропорта в Кабуле не соответствуют действительности, заявил представитель Пентагона.

Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. В ночь на субботу, 28 августа, контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам, сообщил представитель "Талибана" агентству dpa.

Представитель "Талибана" Билал Карими в Twitter написал, что военнослужащие США покинули "три важные зоны" кабульского аэропорта, и они теперь находятся под контролем талибов. Лишь "очень малая часть" аэропорта теперь контролируется Соединенными Штатами, утверждает он.



В свою очередь представитель Минобороны США Джон Керби опроверг подобные сообщения. Талибы не контролируют ни весь аэропорт, ни отдельные его части, заявил он. Доступ на территорию аэропорта и его работа по-прежнему находится под контролем американских военных, подчеркнул представитель Пентагона.

Посольство США рекомендует согражданам покинуть район аэропорта

Между тем посольство США в Афганистане советует соотечественникам избегать поездок в аэропорт Кабула. А американцам, находящимся вблизи определенных выходов с территории воздушной гавани, следует немедленно покинуть эти районы. Рекомендация обусловлена угрозами безопасности, отмечается в сообщении американской дипмиссии.

#Afghanistan: Due to security threats at the airport, we continue to advise U.S. citizens to avoid traveling to the airport and to avoid airport gates. Those at Abbey gate, East gate, North gate or New Ministry of Interior gate should leave immediately. https://t.co/RwXJAlj4Fr pic.twitter.com/cJtOGk5AR2