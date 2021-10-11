Талибы ведут переговоры с Россией о признании их правительства
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Радикальное исламистское движение "Талибан" ведет переговоры с Россией о признании его правительства и взаимном открытии посольств, сообщил замминистра информации и культуры во временном афганском кабинете министров Забиулла Муджахид в интервью агентству ТАСС в понедельник, 11 октября.

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По словам представителя талибов, решение данных вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества. Муджахид не сообщил, планируются ли кадровые перестановки в посольстве Афганистана в Москве, отметив, что этот вопрос должно решить Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан". Муджахид также подчеркнул, что талибы стремятся установить дипломатические отношения со всеми государствами.

Переговоры между талибами и США

Накануне завершились двухдневные переговоры талибов с США, проходившие в столице Катара Дохе. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что переговоры были "открытыми и профессиональными", основными темами были проблемы безопасности, борьба с терроризмом, права человека, гуманитарная помощь и предоставление гражданам США, Афганистана и других государств возможности безопасно покинуть страну.

Встреча делегации США с представителями "Талибана" 9 и 10 октября в Дохе стала первой после вывода американских войск из Афганистана. В преддверии этих переговоров в Госдепе подчеркнули, что данная встреча не означает признания правительства талибов со стороны США.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США завершили вывод войск с Гиндукуша. Президент США Джо Байден по рекомендации американских военных принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистана.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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