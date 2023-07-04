Талибы велели закрыть салоны красоты в Афганистане. Женщины останутся без работы и безопасного общения

Правительство Афганистана, которое контролируется движением "Талибан" (запрещено в России) издало приказ в месячный срок закрыть все парикмахерские и салоны красоты в стране. Это очередной удар по правам женщин, у которых теперь еще меньше возможностей работать и общаться между собой.

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Приказ издало Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока при правительстве талибов. Представитель этого ведомства сообщил Би-би-си, что приказ должен быть выполнен в течение месяца, а его действие распространяется как на Кабул, так на другие населенные пункты страны.

В беседе с агентством AFP представитель министерства добавил, что о причинах закрытия салонов красоты будет объявлено позднее. В тексте приказа говорится, что он создан "на основе устного указания верховного лидера". Тех, кто ослушается и не выполнит его, власти обещают привлечь к уголовной ответственности.

Женские парикмахерские и салоны красоты появились в Афганистане практически сразу после ухода талибов в 2001 году. Они давали их владелицам и сотрудницам возможность заработать, а их клиенткам не только получить услуги, но и поговорить — вдали от мужчин.

Талибы снова оказались у власти в Афганистане через 20 лет после своего ухода — Кабул им покорился в августе 2021-го. Первоначально они говорили, что не намерены возвращаться к старой практике и лишать женщин максимально возможного количества прав.

Сначала так и было: те же салоны красоты продолжили работать, только в них сняли вывески и закрасили окна. Но, как выяснилось, атака на права женщин была лишь отложена, но не отменена.

Женщины в современном Афганистане уже практически лишены возможности получить полноценное среднее образование и полностью лишены прав на высшее.

На улице они могут появляться в сопровождении мужчин, не имеют права работать в государственном секторе и некоммерческих организациях, им также запрещено посещение спортзалов и общественных парков.

"Талибан" считает женщин не людьми, а товаром, которым можно владеть и угнетать, — говорит бежавшая из Афганистана в Турцию защитница прав женщин Джамила Афган. — Новый запрет затронет тысячи визажистов и закроет сотни салонов красоты по всей стране".

Два года назад движение "Талибан" пыталось доказать, что эволюционировало и стало более современным и поэтому рассчитывает хотя бы на частичное признание — что тогда означало бы и финансовую помощь для Афганистана, который был и остается одним из беднейших мест планеты. Но все его дальнейшие действия делали признание практически невозможным.

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"Серьезная, систематическая и узаконенная дискриминация женщин и девочек лежит в основе идеологии и правления талибов, что также вызывает опасения, что они могут нести ответственность за гендерный апартеид", — говорится в докладе, который сделан по заказу Совета ООН по правам человека.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф говорит: "За последние 22 месяца все аспекты жизни женщин и девочек [в Афганистане] были ограничены. Они подвергаются дискриминации во всех отношениях".