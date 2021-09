Талибы вновь объявили о захвате последней провинции Афганистана

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" вновь заявили о захвате провинции Панджшер на севере Афганистана, остававшейся единственным регионом не под контролем талибов. "Провинция Панджер была полностью захвачена", — заявил в понедельник, 6 сентября, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

По данным афганского информагентства Asvaka, флаг талибов поднят над зданием офиса губернатора Панджшера.

Фронт национального сопротивления назвал утверждение талибов ложью

Между тем Фронт национального сопротивления (NRF) опроверг утверждения талибов, назвав их ложными. Силы NRF присутствуют на всех стратегических позициях в долине и готовы продолжить боевые действия. "Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против "Талибана" и их сообщников будет продолжаться до тех пор. Пока не восторжествует справедливость и свобода", — заявили защитники Панджшерской долины.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.