Талибы выпустили указ в защиту прав женщин

В Афганистане исламистское радикальное движение "Талибан" через три с половиной месяца после возвращения к власти выпустило указ в защиту некоторых прав женщин. Об этом пишет Deutsche welle.

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В документе, обнародованном в пятницу, 3 декабря, талибы предписывают организациям, духовным лицам и старейшинам предпринять серьезные шаги в защиту прав женщин. В указе говорится буквально: "Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек".

С момента возвращения к власти талибы заметно ограничили права женщин. На бумаге многое по-прежнему существует, однако добиться исполнения этих прав по суду практически невозможно. В то же время мировое сообщество выражает готовность вернуть талибам доступ к миллиардным кредитам лишь в случае восстановления женских прав.

Недопустимость принуждения к браку

В обнародованном 3 декабря указе, в частности, подчеркивается, что никто не имеет права принуждать незамужнюю женщину или вдову к вступлению в брак или предлагать ее в качестве компенсации за прекращение ссор и междоусобиц.

Вдовы впредь получат возможность претендовать на часть наследства или приданное в случае нового замужества. Талибы поручили двум министерствам и судам позаботиться о том, чтобы женщины были ознакомлены со своими правами и имели возможность защитить их.

В то же время в документе ничего не говорится о правах женщин в сфере образования и трудоустройства. Со времени возвращения исламистов к власти многие женщины не могут вернуться на работу, большинство средних школ для девочек в Афганистане закрыто, а акции протеста, устраиваемые женщинами, жестко подавляются.