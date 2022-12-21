Талибы выставили патрули на входе в университеты и не пропускают женщин. Теперь им запрещено там учиться

Студентки университетов в Кабуле рассказали, что у входа в здания выставлены армейские машины и девушек не пропускают на лекции. Накануне правящее в Афганистане движение "Талибан" (в России признано экстремистским и запрещено) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах.

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Некоторые из них устроили в среду акции протеста в Кабуле, однако они были малочисленны и быстро разогнаны талибскими властями.

"Когда я подошла к университету, то увидела странную обстановку. У въездных ворот стояли военные хаммеры талибов, и они вели себя довольно грубо, сказали нам: "Возвращайтесь в свои дома, девочки больше не имеют права учиться", — рассказала Рейтер одна из студенток по имени Марьям.

В заявлении министерства образования говорится, что ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок.

"Я услышала эти новости сегодня и почувствовала себя просто ужасно. Порвала все свои тетради, потому что это не та жизнь, которой нам хотелось. "Талибан" запрещает нам продолжать свое образование. Я пришла в университет, но они не пустили меня", — рассказывает другая студентка.

ООН и несколько стран осудили введенный талибами запрет на университетское обучение для женщин, заявив, что это возвращает Афганистан на 30 лет назад к первому периоду правления талибов, когда девочки не могли получать никакого формального образования.

"Талибан не может рассчитывать на то, что он станет законным членом международного сообщества, пока не будет уважать права всех жителей Афганистана", — заявил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Ни одна страна не может процветать, если половина ее населения лишена возможности развиваться", — добавил он.

Запрет за запретом



После захвата власти в стране "Талибан" обещал править мягче, чем прежде, однако на деле ограничивает все новые права и свободы женщин.

Лидер талибов Хибатулла Ахундзада и его ближайшее окружение были против современного образования, особенно для девочек и женщин. С ними спорили более умеренные официальные лица, и аналитики говорят, что этот вопрос был предметом разногласий различных фракций в правительстве в течение всего года.

Однако во вторник министерство образования объявило, что оценило университетскую учебную программу и со среды приостановит посещение лекций девушками, "пока не будет обеспечена подходящая среда".

Создать "подходящую среду" министерство обещает уже скоро и призывает граждан не беспокоиться.

Однако нечто подобное уже происходило с афганскими средними школами, когда в прошлом году талибы запретили девочкам их посещать, потом подали несколько сигналов о том, что снова разрешат, но в итоге оставили запрет в силе.

Учиться в университетах уже закончившим среднюю школу девушкам было разрешено. Всего три месяца назад талибы позволили девушкам сдавать вступительные экзамены в университеты, и тысячи выпускниц этой возможностью воспользовались.

При этом талибы существенно ограничили список дисциплин, которые девушки могут изучать.

Так, для них оказались запрещены ветеринария, инженерное дело, экономика и агрономия, серьезные ограничения введены и при поступлении на факультеты журналистики.

Еще раньше, в прошлом году, талибы ввели в университетах раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины весьма преклонного возраста.

Публичные запреты для афганских женщин не ограничиваются только обучением. В ноябре жительницам Кабула был также запрещен вход в городские парки.

Тогда талибы объясняли это нарушением норм шариата — якобы некоторые женщины не носили в парках платки, а введение расписания посещения парков по разным дням недели для мужчин и женщин установлению порядка не помогло.

Примерно тогда же женщинам запретили посещать бассейны и спортзалы в афганской столице. Ожидалось, что эти правила будут распространены на всю страну.

"Противоречит правам, которые дал Аллах"



В беседах с Би-би-си студентки университетов в Кабуле говорили о своем отчаянии.

"Они разрушили единственный мост, который соединял меня с моим будущим. Как я могу реагировать? Я верила, что смогу учиться и изменить свое будущее и принести свет в свою жизнь, но они разрушили это", — говорит одна из девушек.

Другая до сегодняшнего дня изучала шариатское исламское право и утверждает, что запрет талибов противоречит "правам, которые дали ислам и Аллах". "Им бы [талибам] съездить в другие мусульманские страны и убедиться, что их действия исламскими не являются", — возмущалась девушка.

По словам корреспондентки Би-би-си Йогиты Лимайе, которая внимательно следит за развитием событий в Афганистане, из разговоров с лидерами талибов за последний год было очевидно, что внутри "Талибана" есть разногласия по вопросу образования девочек.

Неофициально некоторые члены "Талибана" неоднократно заявляли, что надеются и работают над тем, чтобы девочки получали образование, говорит Лимайе.

Две недели назад девочкам разрешили сдавать выпускные экзамены в средних школах в 31 из 34 провинций Афганистана, несмотря на то, что им не разрешалось ходить в школу более года.

Все это, по словам Йогиты Лимайе, давало проблеск надежды, которая теперь угасла.