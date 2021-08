Талибы захватили шестой город за три дня. Станет ли Афганистан базой международного терроризма?

"Талибан" (движение признано экстремистским и запрещено в России) может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма, заявил бывший глава объединенного командования британских вооруженных сил генерал Ричард Бэрронс в эфире Би-би-си. Исламисты продолжают наступление - в понедельник они захватили шестой административный центр.

Накануне исламисты захватили административный центр Кундуз. Через несколько часов пали еще два административных центра — центр одноименной провинции Сари-Пуль и Талукан, столицу провинции Тахар. Все эти города находятся в северной части страны. Сейчас в Кундузе талибы захватывают правительственные учреждения на фоне перебоев с водой в городе, говорят местные жители.

В понедельник "Талибан", в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением девять тысяч человек.

Следующие цели талибов, по их собственным словам, это Мазари-Шариф, где находится священная для шиитов Голубая мечеть, и Пули-Хумри. Из городов поступают противоречивые сведения. В понедельник "Талибан" заявил, что к Мазари-Шарифу подходят его подкрепления, но местная полиция назвала это пропагандой. Лидер таджикской диаспоры в провинции Балх и на севере страны, бывший полевой командир Атто Мухаммади Нур заявил, что правительственные силы будут защищать город "до последней капли крови".

Clashes on the outskirts of Mazar-i-sahrif city, the capital of Balkh province earlier today. pic.twitter.com/lu1tVfltzO