Талибы запретили протесты в Афганистане

Первое официальное заявление афганского МВД под контролем "Талибана" запретило в стране протесты. В этот же день было объявлено о предстоящем запрете женского спорта.

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Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило уличные протесты. Об этом говорится в первом официальном заявлении министерства внутренних дел в правительстве под управлением "Талибана", которое было распространено в среду, 8 сентября. Сообщается, что нарушителей и организаторов протестов будут карать.

Отныне организаторы протестов должны заранее, не позднее чем за 24 часа, сообщать министерству юстиции причину проведения акции протестов, ее место и время, а также лозунги, которые предполагается использовать. Причиной для запрета были названы нарушения общественного порядка, которые вызваны протестами против "Талибана", прошедшими в последние дни. В Кабуле и Герате талибы разгоняли протесты выстрелами в воздух, сообщается и о погибших.

Среди участников протестов в Афганистане немало женщин, недовольных вводимыми талибами ограничениями. В частности, в среду председатель комиссии по культуре "Талибана" Ахмудаллах Васик заявил в интервью австралийскому канала CBS, что женщинам Афганистана запретят заниматься спортом. По словам Васика, во время спортивных игр появляется опасность открытия лица или частей тела, что не является "ни подобающим, ни необходимым".