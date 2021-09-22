Талибы запретили работать женщинам, чьи обязанности могут выполнять мужчины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Новые правила Талибана запрещают выходить на работу женщинам-городским служащим. Продолжить работу могут только те женщины, которых нельзя заместить, например, квалифицированные работницы отдела дизайна и инженерии, а также работницы женских общественных туалетов. Об этом новостному каналу Al Arabiya сообщил Молави Хамдулла Номани, исполняющий обязанности мэра Кабула.

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По словам мэра, пока окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула не принято, работницы будут получать зарплату. До захвата Афганистана талибами женщины были представлены во всех городских департаментах и составляли треть городских служащих Кабула.

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