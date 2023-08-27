Талибы запретили женщинам посещать национальный парк Банде-Амир в центральной провинции Бамиан.

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Исполняющий обязанности министра по делам добродетели и порока Афганистана Мохаммад Халед Ханафи заявил, что женщины не соблюдают правила ношения хиджаба на территории парка.

Он призвал религиозных священнослужителей и службы безопасности запретить женщинам вход в парк до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы.

В 2009 году Банде-Амир стал первым национальным парком Афганистана и в этом качестве превратился в популярный туристический центр и место для семейного отдыха.

В документах ЮНЕСКО парк описывается как "созданная природой группа озер с особыми геологическими образованиями и структурой, а также уникальной природной красотой".

Однако, сообщает афганское агентство Tolo News, цитируя слова Ханафи, посещение парка с целью осмотра достопримечательностей "не является обязательным".

Религиозные священнослужители в Бамиане заявили, что женщины, посещающие парк и не соблюдающие правила, — это не местные жительницы.

"Поступают жалобы на отсутствие хиджаба или плохой хиджаб, но это не жители Бамиана. Они приезжают сюда из других мест", — сказал в интервью Tolo News глава Совета шиитских улемов Бамиана Сайед Насрулла Ваэзи.

Бывшая депутатка парламента Афганистана Мариам Солайманхил выложила на сайте X (бывшем Твиттере) стихотворение по поводу запрета, и написала: "Мы вернемся, я в этом уверена".

Представительница Human Rights Watch Ферешта Аббаси отметила, что запрет совпал с Днем женского равноправия (отмечается в США 26 августа в годовщину принятия 19-й поправки к Конституции, запретившей дискриминацию по половому признаку), и заявила, что это "полное неуважение к женщинам Афганистана".

Ричард Беннетт, специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане, поинтересовался, почему запрет на посещение Банде-Амира женщинами "необходим для соблюдения норм шариата и афганской культуры".

Талибы уже не раз вводили запреты различных действий для женщин, в частности, в декабре 2022 года им было запрещено посещать школы.

Недавно талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты в Афганистане, а в середине июля запретили женщинам сдавать вступительные экзамены в национальные университеты.